Три азиатские страны стали новыми партнерами БРИКС

Таиланд, Индонезия и Малайзия стали новыми партнерами БРИКС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, чьи слова приводит ТАСС.

«Заключен солидный пакет договоренностей в сферах торговли, инвестиций, искусственного интеллекта, энергетики и климата, логистики. Партнерами объединения стали наши коллеги по АТЭС — Индонезия, Малайзия, Таиланд», — сказал дипломат на совещании министров иностранных дел и торговли стран-участниц АТЭС.

По мнению Панкина, казанский саммит БРИКС продемонстрировал нарастающее стремление большинства стран мира к созданию более справедливой глобальной системы, включая реформирование международных институтов и установление равноправных экономических отношений.

Накануне министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо заявил, что его страна заинтересована в присоединении к БРИКС.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее Боливию пригласили стать страной-партнером БРИКС.