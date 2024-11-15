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Три азиатские страны стали новыми партнерами БРИКС

МИД РФ: Индонезия, Малайзия и Таиланд стали странами — партнерами БРИКС

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Sergey Elagin/Picvario Media/Global Look Press

Таиланд, Индонезия и Малайзия стали новыми партнерами БРИКС. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, чьи слова приводит ТАСС.

«Заключен солидный пакет договоренностей в сферах торговли, инвестиций, искусственного интеллекта, энергетики и климата, логистики. Партнерами объединения стали наши коллеги по АТЭС — Индонезия, Малайзия, Таиланд», — сказал дипломат на совещании министров иностранных дел и торговли стран-участниц АТЭС.

По мнению Панкина, казанский саммит БРИКС продемонстрировал нарастающее стремление большинства стран мира к созданию более справедливой глобальной системы, включая реформирование международных институтов и установление равноправных экономических отношений.

Накануне министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо заявил, что его страна заинтересована в присоединении к БРИКС.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее Боливию пригласили стать страной-партнером БРИКС.

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