Посол подтвердил, что Индонезия стала страной – партнером БРИКС

Индонезия стала страной – партнером БРИКС. Это подтвердил посол азиатского государства в России Хосе Антонио Морато Тавареш в интервью ТАСС.

«Да, [мы получили приглашение]. Это позитивно. Теперь мы уже являемся страной – партнером БРИКС», — сказал посол, отметив, что преимущества такого статуса предполагают, что Индонезия сможет принимать участие в мероприятиях БРИКС, хотя и не в роли полного члена, а как партнер, с учетом условий, которые уже установлены государствами БРИКС.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин 15 ноября сообщил, что Таиланд, Индонезия и Малайзия стали новыми партнерами БРИКС.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих. 16 октября в Казани состоялся саммит БРИКС.

Ранее в Кремле предрекли БРИКС светлое будущее.