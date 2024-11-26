Президент России Владимир Путин во вторник, 26 ноября, проведет несколько совещаний и примет губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

«Сегодня встречи, подготовка к поездке в Казахстан. В четверг ОДКБ (саммит глав стран Организации Договора о коллективной безопасности. — «Газета. Ru»). Сегодня в Кремле несколько совещаний. Из открытого, президент примет губернатора Архангельской области», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что 26 ноября пройдет брифинг помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе которого он расскажет о результатах поездки в Казахстан.

О поездке Путина в Казахстан накануне сообщили в пресс-службе главы республики. Президент России приедет в страну с государственным визитом 27 ноября. В рамках поездки российский лидер примет участие в двусторонних переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, посетит XX Форум межрегионального сотрудничества стран и поучаствует в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Ранее в Кремле рассказали о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области.