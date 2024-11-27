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В НАТО заявили о борьбе с Россией за новый миропорядок

Генерал Бадиа: НАТО ведет борьбу с Россией за новый миропорядок

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В настоящее время Североатлантический альянс борется с Россией за новый миропорядок. Об этом заявил заместитель главнокомандующего объединенными силами НАТО по трансформации генерал Кристиан Бадиа газете Süddeutsche Zeitung.

«Противостояние с Россией — это не просто «холодная война 2.0». Здесь речь идет о новом миропорядке», — сказал высокопоставленный офицер альянса.

Бадиа добавил, что Россия «находится в одном строю» с Китаем, КНДР и Ираном. Государства, по словам генерала, якобы вместе разрабатывают спутники и гиперзвуковое оружие, а также наращивают свой потенциал в киберсфере. Помимо этого, указанные страны совместно с Бразилией, Индией и ЮАР ставят под вопрос доминирование Запада, утверждает генерал.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что РФ и КНР отстаивают принципы справедливого миропорядка. Глава государства пояснил, что он прежде всего основывается «на международном праве, суверенитете, равенстве».

Ранее эксперт назвал главный козырь РФ в противостоянии с НАТО.

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