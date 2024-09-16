Эксперт назвал главный козырь РФ в противостоянии с НАТО

Несмотря на то, что НАТО превосходит Россию в обычных вооружениях и численности личного состава, Москва уверенно лидирует в области ядерного и гиперзвукового оружия. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил военный обозреватель Андрей Ревнивцев.

Эксперт напомнил, что ракеты «Кинжал» так и не смогли сбить западные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Он также отметил, что утверждение экс-сотрудника Пентагона Джима Таунсенда о том, что самое «мощное оружие» НАТО — «единство альянса», является смешным, поскольку каждая страна блока в случае третьей мировой войны будет стараться минимизировать собственные потери.

На сегодняшний день нет никакого западного чудо-оружия, способного быстро подчинить Россию, подытожил Ревнивцев.

14 сентября заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ядерная эскалация никому не нужна, однако уже сейчас есть формальные предпосылки для ядерного удара РФ.

По его словам, эти предпосылки понятны мировому сообществу. Среди таковых Медведев назвал вторжение украинской армии на территорию Курской области.

Ранее эксперт объяснил, когда Россия решится на показательные ядерные испытания.