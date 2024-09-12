Путин заявил, что Россия и Китай отстаивают принципы справедливого миропорядка

Россия и Китайская народная республика (КНР) отстаивают принципы справедливого миропорядка. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД КНР Ван И в Константиновском дворце, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Россия и Китай сообща отстаивают принципы справедливого демократического миропорядка», — отметил российский лидер.

Путин пояснил, что этот миропорядок прежде всего основывается «на международном праве, суверенитете, равенстве». Глава государства добавил, что подход Москвы и Пекина поддерживают «единомышленники из стран Глобального юга», а также мирового большинства.

Президент также отметил, что международные отношения России и Китая носят взаимовыгодный характер на протяжении многих лет.

Также Путин в ходе встречи напомнил, что 2 октября Россия и Китая отметят 75-летие с даты установления дипломатических связей между двумя государствами.

До этого Ван И передал Путину привет от председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что лидер КНР с удовольствием примет приглашение на участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани в октябре, чтобы обсудить вопросы «дальнейшего углубленного разговора по стратегическим вопросам».

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай стали союзниками «во всех смыслах этого слова».