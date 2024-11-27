В Кремле не читали мемуары Меркель

В Кремле пока не ознакомились с мемуарами бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год), но планируют это сделать. Об этом РИА Новости сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о том, читал ли он или президент РФ Владимир Путин книгу с воспоминаниями Меркель.

«Мы не читали. Она ведь, по-моему, только 26 ноября вышла, были из нее только выдержки, отрывки, комментарии. <...> Надо посмотреть все-таки, что там написано», — сказал Ушаков.

Мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием «Свобода. Воспоминания 1954-2021» поступили в продажу в Германии 26 ноября. В них она рассказала о ключевых моментах своей политической карьеры и, в частности, об отношениях с Владимиром Путиным. Экс-канцлер Германии отметила, что ее всегда поражала уверенность российского лидера в своей правоте.

Также в мемуарах Меркель рассказала о причинах, побудивших ее в 2008 году выступить против предоставления Грузии и Украине статуса кандидата в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Меркель объяснила важность контактов с Путиным.