«Орешник» оказался самым дальнобойным оружием, когда-либо примененным в Европе

Российская ракета «Орешник» стала наиболее дальнобойным оружием, которое когда-либо использовалось при конфликтах в Европе. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на британского военного аналитика Ника Брауна.

«Несмотря на то, что дальность действия «Орешника» ниже МБР (межконтинентальной баллистической ракеты. — прим. ред.), аналитик британской компании Janes, занимающейся оборонной разведкой, Ник Браун заявил, что это самое дальнобойное оружие, когда-либо применявшееся в конфликтах в Европе», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, как пишет NYT, глава программы по ядерному нераспространению в Миддлберийском институте международных исследований США Джеффри Льюис отметил, что удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске сдержит силы Киева.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия пуском баллистической ракеты «Орешник» послала четкий сигнал Западу.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее британские эксперты нашли новое объяснение названию «Орешника».