Британские эксперты наши новое объяснение названию «Орешника»

Название новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник», вероятно, является отсылкой к ее суббоеприпасам, которые напоминают гроздья лесных орехов. Такую точку зрения высказал британский аналитик и эксперт по российским ракетам из Международного института стратегических исследований в Лондоне Тимоти Райт, пишет The New York Times.

Райт отметил, что «Орешник» означает «ореховое дерево», что является отсылкой к его суббоеприпасам, похожим на лесные орехи.

NYT приводит высказывание украинских официальных лиц, которые утверждали, что «Орешник» нес шесть боеголовок, каждая из которых содержала кассету из шести суббоеприпасов. Украина также заявляла, что Россия, возможно, накопила до 10 таких ракет.

В связи с этим Райт указал, что суббоеприпасы на баллистических ракетах большей дальности являются «довольно необычным» явлением.

21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Матвиенко предупредила о наличии у России «супероружия».