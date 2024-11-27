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Путин пригласил Токаева на саммит СНГ в Санкт-Петербурге

Путин пригласил Токаева на предновогодний саммит СНГ в Петербург

Президент России Владимир Путин во время визита в Казахстан пригласил своего коллегу Касым-Жомарта Токаева на предновогодний саммит СНГ в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень рассчитываю видеть вас в конце года ... на неформальной встрече предновогодней в Санкт-Петербурге в рамках СНГ», — отметил Путин.

Он также добавил, что ждет Токаева на праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года.

До этого Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом.

Предполагается, что переговоры будут проходить в открытом и закрытом форматах. Путин и Токаев обсудят широкий круг вопросов, в том числе двустороннее сотрудничество, региональные и международные проблемы.

Во второй день визита запланировано участие Путина в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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