В США рассказали об ожиданиях Трампа о предстоящей инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его вторая инаугурация прошла в более спокойной и объединяющей атмосфере. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источник из его окружения.

Авторы напомнили, что инаугурация Трампа в 2016 году прошла в сопровождении массовых протестов. Журналисты отметили, что сотрудники полиции во время вступления республиканца в должность были вынуждены применять перцовый спрей против демонстрантов.

«Он надеется на меньшее количество протестов и «меньшего раскола» в этот раз», — говорится в материале.

По данным телеканала, команда Трампа уже начала подготовку к инаугурации. В частности, сторонники политика забронировали гостиничные номера, прорабатывают возможные темы церемонии и разрабатывают логотип мероприятия.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно, что Байден посетит инаугурацию Трампа.