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Выборы в Абхазии пройдут в начале 2025 года

Экс-президент Абхазии Бжания: выборы президента пройдут в первой декаде февраля

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Information Center of the President of the Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Abkhazia/AP

Ушедший в отставке из-за протестов президент Абхазии Аслан Бжания сообщил в интервью РИА Новости, что выборы нового президента пройдет в стране в начале 2025 года.

Выборы главы республики должны состояться в первой декаде февраля, заявил Бжания агентству, отметив, что его команда будет участвовать в них.

Абхазские власти постараются обеспечить прозрачность и честность выборов, добавил он.

Аслан Бжания возглавлял страну с 2020 года. Его предшественник Рауль Хаджимба сложил с себя полномочия по требованию оппозиции, лидером которой был Бжания.

19 ноября парламент Абхазии проголосовал за отставку президента. Исполняющим обязанности главы государства был назначен действующий вице-президент Бадра Гунба. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Валерий Бганба.

15 ноября протестующие в Сухуме захватили комплекс правительственных зданий и потребовали отставки президента. Причиной протестов стало инвестиционное соглашение с Россией, вызвавшее активное сопротивление оппозиции, которая считает его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Власти и оппозиция спустя несколько дней смогли достичь договоренностей, в том числе отставки президента.

Ранее Путин пригласил Бжанию в Москву.

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