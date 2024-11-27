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В России оценили попытки Байдена «задуть» пожар на Ближнем Востоке

Дипломат Долгов: США десятилетиями поддерживали конфликты на Ближнем Востоке

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Leah Millis/Reuters

Бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал заявление действующего президента США Джо Байдена о достигнутом мирном соглашении между Израилем и Ливаном. По мнению дипломата, это «жалкая попытка» Вашингтона замаскировать собственные неудачи во внешней и внутренней политике, поскольку в реальности Соединенным Штатам не нужен мир на Ближнем Востоке.

«Вашингтон десятилетиями раздувал пожар конфликтов на Ближнем Востоке. Более того, американские власти зарубили работу «квартета» по урегулированию ситуации в этом регионе (Россия, США, ООН, Евросоюз), поставили крест на выполнении резолюций СБ ООН, в том числе о создании двух государств — еврейском и палестинском», — напомнил Долгов.

Он подчеркнул, что никакие частичные договоренности не решат фундаментальную проблему Ближнего Востока. Региону, по его словам, нужно всеобъемлющее политическое урегулирование, и Россия последовательно выступает за это.

Накануне Байден в своем обращении заявил, что договоренности, достигнутые между Израилем и ливанской шиитской организацией «Хезболла», предусматривают вывод израильских войск с территории Ливана в течение 60 дней.

По его словам, армия Ливана и силы государственной безопасности будут развернуты и возьмут под контроль свою территорию. При этом, как отметил глава Белого дома, не будет восстановлена инфраструктура «Хезболлы» на юге Ливана.

Президент США также сообщил, что прекращение огня между Израилем и Ливаном начнет действовать в среду, 27 ноября, с 04:00 по местному времени (05:00 мск).

Ранее в Израиле назвали «исторической ошибкой» соглашение с Ливаном.

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