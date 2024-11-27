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Матвиенко предупредила о наличии у России «супероружия»

Матвиенко: у РФ есть супероружие, чтобы дать адекватный ответ в случае агрессии

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

У Российской Федерации есть «супероружие», чтобы дать адекватный ответ в случае возможной агрессии. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«У нас есть средства, в том числе супероружие, чтобы дать ощутимый и неотвратимый ответ», — сказала Матвиенко.

Спикер напомнила слова Путина о том, что ответ на агрессию в адрес России всегда будет, и не Москва начала эскалацию, она вынуждена на нее отвечать.

До этого стратегический аналитик военной разведки Ребекка Коффлер в материале для Fox News писала, что применением новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник» Владимир Путин вызвал замешательство в Вашингтоне и Киеве.

По ее словам, удар оружием, которое никогда ранее не применялось, вызвало замешательство в Киеве и Вашингтоне, также подняв вопрос о характере конфликта. Как напоминает Коффлер, «Орешник» может быть оснащен неядерной и ядерной боеголовками, и ракету практически невозможно перехватить существующими системами ПРО.

Ранее экс-сотрудник Пентагона заявил, что «русские вознесли Дамоклов меч над головой Зеленского».

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