В Казахстане в дни визита Путина усилят меры безопасности

В Астане в дни визита президента России Владимира Путина введены усиленные меры безопасности, в том числе с использованием военной авиации и бронетехники. Об этом сообщается на сайте администрации казахстанской столицы.

В заявлении говорится, что проводимые в столице Казахстана мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и вооруженных сил республики, в том числе военной авиации и техники. 27 ноября над Астаной запланированы полеты фронтовой авиации министерства обороны Казахстана.

Кроме того, 28 ноября на некоторых участках улиц Астаны будут введены временные ограничения на передвижение транспорта.

Путин 27 ноября прибудет в Казахстан по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева. Лидеры стран проведут двусторонние переговоры. Также они примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

28 ноября под председательством казахстанского президента пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой также примет участие российский лидер. Делегации стран обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.

Ранее Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана.