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В США раскритиковали американского телеведущего за слова о Путине

Макгрегор посоветовал телеведущему Горке следить за языком после слов о Путине

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Телеведущему и кандидату на должность советника в администрации избранного президента США Дональда Трампа Себастьяну Горке не стоит путать свои красноречивые заявления с реальностью. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее Горка разыграл ситуацию, при которой Трамп урегулирует конфликт на Украине и заставит Путина пойти на переговоры. По словам журналиста, США предстоит либо организовать диалог «сейчас», либо вся предоставленная Украине помощь «будет выглядеть как пустяк».

В ходе интервью у Макгрегора спросили, может ли Горка говорить за Трампа и озвучивать якобы его мысли. В ответ на это отставной полковник призвал телеведущего следить за языком.

«Да он просто путает свой красноречивый соловьиный голос с реальностью», — сказал военный.

Бывший советник Пентагона отметил, что сейчас в США стало модным переходить на личности и непристойно отзываться о Путине и России. Однако, по словам Макгрегора, подобное поведение является контрпродуктивным.

10 ноября Макгрегор заявил, что Россия победила в конфликте на Украине и Трамп осознает это. Полковник в отставке выразил мнение, что избранному президенту США необходимо понимать, что его инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта, возможно, не приведут к желаемому результату, так как в этом вопросе нужно учитывать мнение Москвы.

Ранее в США раскрыли план Зеленского в отношении Трампа.

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