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В США раскрыли мнение Трампа о победе России в конфликте с Украиной

Полковник Макгрегор: Трамп понимает, что Россия победила в конфликте на Украине

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Jonathan Ernst/Reuters

РФ победила в конфликте на Украине, избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осознает это. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Россия победила, это не оспаривается», — сказал он.

Макгрегор выразил мнение, что Трампу необходимо понимать, что его инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта, возможно, не приведут к желаемому результату, так как в этом вопросе нужно учитывать мнение Москвы. При этом, подчеркнул он, глава Белого дома знает о том, что должен избегать войны с РФ.

Накануне бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что политика представителей демократической партии и победившего на выборах в США Дональда Трампа является согласованной.

До этого журнал Foreign Policy писал, что Вашингтон может отказаться помогать Киеву, если президент России Владимир Путин и избранный глава США Дональд Трамп договорятся о разделе территорий Украины и ее внеблоковом статусе.

Ранее Захарова рассказала о действиях Байдена против России после победы Трампа.

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