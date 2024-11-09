В США раскрыли план Зеленского в отношении Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский во время контактов с победившим на выборах в США Дональдом Трампом хочет склонить его к необдуманным поступкам. Такую точку зрения высказал бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Когда закончится помощь Украине, Зеленскому придет конец, поэтому он всячески пытается потешить эго президента Трампа и надеется убедить его совершить в корне глупые и опасные [поступки]», — считает Макгрегор.

По словам полковника в отставке, добиться желаемого Зеленскому будет сложно, так как Трамп смотрит на мир как реалист, опираясь на факты и сложившееся положение вещей.

До этого газета The Hill писала, что ошеломляющее политическое возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его победа над Камалой Харрис вызвали беспокойство по поводу будущего Киева и породили вопросы о том, как «республиканская администрация будет вести войну Украины против России».

Ранее в Госдуме предрекли Украине «неприятные новости» из-за победы Трампа.