Еврокомиссия продолжит курс на замещение российских энергоресурсов

Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен продолжит курс на замещение в Евросоюзе российских энергоресурсов, включая сжиженный природный газ. Об этом заявила новая глава ЕК на пленарной сессии Европарламента, где утверждают новый состав высшего органа исполнительной власти ЕС, передает РИА Новости.

16 ноября она заявила, что Евросоюз готов к прекращению поставок газа из России.

20 ноября сообщалось, что Европарламент одобрил всех 26 комиссаров новой Еврокомиссии на следующие пять лет.

Ранее Вучич заявил, что Европе придется просить российский газ.