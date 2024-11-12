Вучич заявил, что Европе придется просить российский газ

Те европейские страны, которые потребляют сжиженный природный газ (СПГ) из США, будут вынуждены просить у Москвы природный газ из России, когда американские власти сократят поставки ресурса. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич на 29-й сессии Конференции ООН по изменению климата (COP29), передает РИА Новости.

По словам сербского лидера, через какое-то время США перестанут экспортировать СПГ, поскольку им самим потребуются ресурсы из-за большего потребления, искусственного интеллекта и электрических батарей.

«Все встанем в очередь, и те, кто запрещали российский газ, будут стоять в очереди к Москве и просить: верните нам поставки газа», — заявил Вучич.

8 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет обсудить с будущим президентом США Дональдом Трампом увеличение закупок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов.

А до этого член Европарламента от Италии Дарио Тамбуррано сообщил, что американский сжиженный природный газ негативно сказывается на экологии Европейского союза.

Ранее было названо условие, при котором может заработать уцелевшая нитка «Северного потока».