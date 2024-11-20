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Европарламент одобрил новый состав ЕК

Politico: Европарламент одобрил весь состав новой Еврокомиссии

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Global Look Press

Европарламент (ЕП) одобрил всех 26 комиссаров новой Еврокомиссии на следующие пять лет. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

В публикации обратили внимание, что процесс зашел в тупик, когда депутаты начали проверять шесть исполнительных вице-председателей Еврокомиссии, а также еврокомиссара от Венгрии. Но в конце концов утвердил всех семерых.

17 сентября глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности. Полномочия ее предшественника Жозепа Борреля истекут 1 декабря.

Каллас возглавляла правительство Эстонии с января 2021-го по июль 2024 года. Она была первой женщиной на этом посту. Политик известна своей антироссийской позицией и заявлениями в поддержку Украины. После начала спецоперации на Украине она активировала статью 4 устава НАТО, которая предусматривает консультации стран альянса при угрозе территориальной целостности какой-либо из них.

Ранее дипломаты предрекли России новый крестовый поход ЕС.

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