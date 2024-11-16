Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕК заявили о готовности Евросоюза к отключениям поставок газа из России

Глава ЕК фон дер Ляйен заявила о готовности ЕС к отключениям поставок газа из РФ

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ситуации с поставками российского газа в Австрию заявила, что Евросоюз готов к отключениям поставок из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз готовился к этому моменту. В текущий момент газовые хранилища государств ЕС заполнены, добавила глава ЕК.

Она добавила, что накануне выразила поддержку канцлеру Карлу Нехаммеру и Австрии от имени Евросоюза.

16 ноября австрийский импортер OMV Marketing und Trading прекратил получать газ от «Газпром экспорт» с 6:00 по местному времени (4:00 мск).

По словам главы австрийского регулирующего органа E-Control Альфонса Хабера, объемы поставок в страну после остановки импорта российского газа сократились на 12–15%.

Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), входящий поток через газовый хаб в Баумгартене с 08:00 по 09:00 по московскому времени оставался на прежнем уровне. Объем прокачки составил 10,4 ГВт·ч в час (около 1 млн кубометров в час). Терминал является крупнейшим газовым хабом страны.

Ранее в Австрии заверили, что смогут прожить без российского газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами