В ЕК заявили о готовности Евросоюза к отключениям поставок газа из России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне ситуации с поставками российского газа в Австрию заявила, что Евросоюз готов к отключениям поставок из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз готовился к этому моменту. В текущий момент газовые хранилища государств ЕС заполнены, добавила глава ЕК.

Она добавила, что накануне выразила поддержку канцлеру Карлу Нехаммеру и Австрии от имени Евросоюза.

16 ноября австрийский импортер OMV Marketing und Trading прекратил получать газ от «Газпром экспорт» с 6:00 по местному времени (4:00 мск).

По словам главы австрийского регулирующего органа E-Control Альфонса Хабера, объемы поставок в страну после остановки импорта российского газа сократились на 12–15%.

Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), входящий поток через газовый хаб в Баумгартене с 08:00 по 09:00 по московскому времени оставался на прежнем уровне. Объем прокачки составил 10,4 ГВт·ч в час (около 1 млн кубометров в час). Терминал является крупнейшим газовым хабом страны.

Ранее в Австрии заверили, что смогут прожить без российского газа.