Армения не против принятия документов на саммите ОДКБ без ее участия

Армения не будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября, но не против принятия на заседании согласованных документов. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

«Армения участвовать не будет, но ее представители заранее сообщили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов», — сказал он.

По словам Ушакова, Россия надеется, что Армения рано или поздно вернется к работе в рамках ОДКБ.

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Астане 28 ноября.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

В конце августа армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ и пока не собирается принимать другие решения. По его словам, организация создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету.

Ранее Казахстан предложил изменения в соглашение ОДКБ.