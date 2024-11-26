Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Армения не против принятия документов на саммите ОДКБ без ее участия

Армения не будет участвовать в саммите ОДКБ, но не против принятия документов

close
David Mdzinarishvili/Reuters

Армения не будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28 ноября, но не против принятия на заседании согласованных документов. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

«Армения участвовать не будет, но ее представители заранее сообщили, что ничего не имеют против принятия на саммите соответствующих согласованных документов», — сказал он.

По словам Ушакова, Россия надеется, что Армения рано или поздно вернется к работе в рамках ОДКБ.

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Астане 28 ноября.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

В конце августа армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ и пока не собирается принимать другие решения. По его словам, организация создает угрозы безопасности Армении, ее будущему существованию и суверенитету.

Ранее Казахстан предложил изменения в соглашение ОДКБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами