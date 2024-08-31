Пашинян заявил о приостановке участия Армении во всех органах ОДКБ

Армения на данный момент заморозила свое участие во всех органах Организации коллективной безопасности (ОДКБ) и пока не собирается принимать другие решения. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

По словам политика, армянские власти считают это решение достаточным на данном этапе.

Пашинян отметил, что республика не видит необходимости принимать другое решение, но это не значит, что Ереван не примет другое решение в будущем.

В мае пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Армения не будет участвовать в финансировании ОДКБ.

В начале августа сообщалось, что Армения отказалась принимать участие в Командно-штабных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) «Взаимодействие-2024» в начале осени. Учения пройдут в Киргизии с 3 по 15 сентября.

ОДКБ была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17—22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

Ранее Путин провел телефонный разговор с Пашиняном.