Лидеры стран ОДКБ подпишут совместное заявление в честь 80-летия Победы

По итогам саммита ОДКБ в Астане лидеры стран подпишут совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Также планируется подписание плана мероприятий по празднованию этого юбилея.

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в Астане 28 ноября. В ней примет участие президент РФ Владимир Путин.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

В этом году в саммите ОДКБ вновь не примет участие Армения. Премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что эта структура создала угрозы для суверенитета республики.

В октябре Путин сообщал, что страны СНГ в 2025 году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер подчеркнул, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Ранее Казахстан предложил изменения в соглашение ОДКБ.