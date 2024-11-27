«Он просто тупой»: экс-офицер армии США об угрозах Бауэра ударить по РФ

Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал слова главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра о необходимости нанести превентивные удары по России. Специалист не стал стесняться в выражениях, заявив, что Бауэр «просто тупой».

Крапивник отметил, что если Вооруженные силы России решат нанести превентивные удары по силам НАТО, это будет фатальным для альянса шагом.

«У России достаточно большие резервные силы, которые рассредоточены по железным дорогам, по рекам, по трассам, по подводным лодкам, и их хватит, чтобы стереть весь Запад с этого белого света», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что на Западе много «ястребов» с низкой квалификацией, подобных Бауэру. Такие персонажи, по его словам, предпочитают блистать не умом, а громкими заявлениями.

25 ноября Бауэр заявил, что страны — члены НАТО обсуждают нанесение превентивных высокоточных ударов по территории России на случай, если между альянсом и РФ начнется вооруженный конфликт. Он сказал, что альянсу нужно сформировать алгоритм атак на российские системы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Бауэра, предположила, что в НАТО, «видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину» РФ.

Ранее в США предрекли катастрофу из-за попыток НАТО угнаться за Россией.