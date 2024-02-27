Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Макрон не исключил отправки войск западных стран на Украину

Макрон допустил возможность отправку войск стран Евросоюза на Украину

close
100%
Amit Dave/Reuters

Возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже. С таким заявлением выступил французский президент Эммануэль Макрон, чьи слова передает ТАСС.

Согласно его информации, участники переговоров на данный момент не пришли к общему консенсусу по отправке своего военного контингента на Украину.

«Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет», — заявил французский лидер.

Однако с течением времени ничего исключать нельзя, подчеркнул глава европейского государства.

Перед этим президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страны Североатлантического альянса анонсировали масштабные поставки снарядов для помощи Вооруженным силам Украины. Что касается возможности отправки своих военных на Украину, то страны альянса пока расходятся во мнениях, рассказал он.

До этого страны-члены НАТО подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине.

Ранее генсек НАТО призвал нарастить поставки оружия Украине «ради мира».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами