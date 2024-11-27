Президент Колумбии заявил о возможности введения виз для граждан Британии

Колумбийские власти по принципу взаимности начнут требовать въездные визы у британских граждан. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил президент Колумбии Густаво Петро.

Глава государства подчеркнул, что если Британия восстановила въездные визы для колумбийцев, то в силу принципа взаимности правительство Колумбии будет требовать визы у приезжающих в страну британцев.

Такую реакцию президента вызвало недавнее решение Лондона о восстановлении въездной и транзитной визы для граждан Колумбии. По словам посла Великобритании в Колумбии Джорджа Ходжсона, введение виз вызвано значительным ростом числа необоснованных заявлений о предоставлении убежища.

28 сентября сообщалось, что страны Европейского союза не готовы к введению новой биометрической системы на границах.

20 августа в МИД России сообщили, что страны Содружества Независимых Государств (СНГ) на текущий момент не проводят никаких переговоров об ужесточении или ослаблении визового режима между членами объединения.

Ранее Таиланд ввел постоянный безвиз для россиян.