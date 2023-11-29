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В Британии аннулировали более 17 тысяч прошений об убежище

МВД Британии сообщило об аннулировании более 17 тысяч прошений об убежище

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Представитель МВД Великобритании Саймон Ридли заявил, что британское правительство не располагает информацией о местонахождении более 17 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в страну. Его слова в комитете британского парламента по внутренним делам передает РИА Новости.

«Если лица дважды не приходят на интервью, или если лица дважды не отвечают на требования заполнить анкету, то их запрос (на предоставление убежища. — «Газета.Ru») отзывается… Я не думаю, что мы знаем, где находятся эти люди», — сказал Ридли.

В течение последнего года британские власти аннулировали прошения 17 316 нелегалов о предоставлении убежища. Как указал Ридли, причиной этого стало то, что мигранты не выходят на связь с властями после приглашения на собеседование и отправки им анкеты для заполнения. Чиновник также допустил, что некоторые из них бежали и скрываются.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Управления национальной статистики сообщало, что в 2023 году в Великобританию прибыло рекордное число мигрантов, несмотря на усилия правительства.

В октябре замглавы британского МВД по вопросам иммиграции Роберт Дженрик заявил в интервью телеведущей Виктории Дербишир, что Великобритании пока рано принимать беженцев с Ближнего Востока.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

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