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Таиланд ввел постоянный безвиз для россиян

РИА: Таиланд заменил временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный

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Tanya Keisha/Shutterstock/FOTODOM

Власти Таиланда в одностороннем порядке заменили временно разрешенный 60-дневный безвизовый въезд для граждан РФ на постоянно действующий. Приказ опубликовали в Royal Government Gazette.

Приказ МВД Таиланда о введении в действие на неопределенный срок безвизового въезда в страну на 60 дней для граждан 93 стран, в том числе России и Китая утвердил премьер Сретта Тависин.

Помимо соглашения для россиян все еще действует 60-дневный безвизовый въезд в страну, который разрешили отдельным приказом МВД Таиланда от 30 апреля в одностороннем порядке и в виде исключения — он действует до 31 октября.

Безвизовый режим для граждан России продолжительностью 60 дней действовал в Таиланде с 1 мая 2024 года.

В начале июля Ассоциация туроператоров России показала статистику за первое полугодие 2024 года, согласно которой Таиланд за шесть месяцев посетили 920 989 россиян. Рост турпотока в июне составил 23%.

Ранее россиянам назвали ошибки, из-за которых могут не дать шенгенскую визу.

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