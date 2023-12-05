Британия намерена снизить приток легальных иммигрантов

Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ведомство ужесточит правила получения виз и разрешений на работу, чтобы снизить приток легальных иммигрантов в королевство на 300 тыс. человек в год. Его слова в палате общин британского парламента передает ТАСС.

«Мой план обеспечит крупнейшее в истории сокращение показателя чистой миграции — около 300 тыс. человек, въехавших в Соединенное Королевство в прошлом году, не смогли бы этого сделать, будь он принят раньше. Я иду на решительные меры, чтобы остановить резкий рост числа выдаваемых рабочих виз и принять жесткие меры против тех, кто стремится воспользоваться нашим гостеприимством», — сказал Клеверли.

Предложения главы британского МВД должны вступить в силу в 2024 году. Они предполагают 50-процентное увеличение минимальной зарплаты, которую работодатель в стране должен выплачивать сотруднику-иностранцу, претендующему на рабочую визу.

В конце ноября представитель МВД Великобритании Саймон Ридли заявил, что британское правительство не располагает информацией о местонахождении более 17 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в страну.

В течение последнего года британские власти аннулировали прошения 17 316 нелегалов о предоставлении убежища. Как указал Ридли, причиной этого стало то, что мигранты не выходят на связь с властями после приглашения на собеседование и отправки им анкеты для заполнения. Чиновник также допустил, что некоторые из них бежали и скрываются.

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