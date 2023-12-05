Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Британия намерена снизить приток легальных иммигрантов

МВД Британии намерено ужесточить правила получения виз

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Глава МВД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что ведомство ужесточит правила получения виз и разрешений на работу, чтобы снизить приток легальных иммигрантов в королевство на 300 тыс. человек в год. Его слова в палате общин британского парламента передает ТАСС.

«Мой план обеспечит крупнейшее в истории сокращение показателя чистой миграции — около 300 тыс. человек, въехавших в Соединенное Королевство в прошлом году, не смогли бы этого сделать, будь он принят раньше. Я иду на решительные меры, чтобы остановить резкий рост числа выдаваемых рабочих виз и принять жесткие меры против тех, кто стремится воспользоваться нашим гостеприимством», — сказал Клеверли.

Предложения главы британского МВД должны вступить в силу в 2024 году. Они предполагают 50-процентное увеличение минимальной зарплаты, которую работодатель в стране должен выплачивать сотруднику-иностранцу, претендующему на рабочую визу.

В конце ноября представитель МВД Великобритании Саймон Ридли заявил, что британское правительство не располагает информацией о местонахождении более 17 тысяч нелегальных мигрантов, прибывших в страну.

В течение последнего года британские власти аннулировали прошения 17 316 нелегалов о предоставлении убежища. Как указал Ридли, причиной этого стало то, что мигранты не выходят на связь с властями после приглашения на собеседование и отправки им анкеты для заполнения. Чиновник также допустил, что некоторые из них бежали и скрываются.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий