В Пентагоне подтвердили, что Киев может применять ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ

Украина может применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Украинцы могут задействовать ATACMS для обороны», — подчеркнул он.

Это связано с тем, что «произошло изменение политики», уточнил Райдер. По его словам, сейчас атаки ракетами ATACMS сосредоточены на Курской области.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории с помощью ATACMS. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Он заявил, что Россия нанесла ответный удар при помощи ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее Минобороны России подтвердило новые удары ATACMS по Курской области.