Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне подтвердили, что Киев может применять ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ

Пентагон подтвердил разрешение Киеву бить ракетами ATACMS вглубь России

close
Reuters

Украина может применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Украинцы могут задействовать ATACMS для обороны», — подчеркнул он.

Это связано с тем, что «произошло изменение политики», уточнил Райдер. По его словам, сейчас атаки ракетами ATACMS сосредоточены на Курской области.

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине бить по российской территории с помощью ATACMS. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Он заявил, что Россия нанесла ответный удар при помощи ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее Минобороны России подтвердило новые удары ATACMS по Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами