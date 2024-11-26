Минобороны России подтвердила новые удары ATACMS по Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удары ракетами ATACMS по Курской области. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства обороны России.

«23 ноября противник пятью оперативно-тактическими ракетами «ATACMS» американского производства нанес удар в районе н.п. ЛОТАРЕВКА по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400. В ходе противоракетного боя боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, три ракеты «ATACMS» были уничтожены, а две — достигли цели», — заявили в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве добавили, что в результате атаки ВСУ смогли повредить РЛС дивизиона С-400, а также ранить несколько военнослужащих.

Кроме того, 25 ноября ВСУ повторили атаку ракетами ATACMS, в этот раз целью стал аэродром »Курск — Восточный». Российское ПВО сбило семь из восьми ракет, последняя незначительно повредила инфраструктуру аэродрома, легко ранены двое военнослужащих.

В Минобороны России подчеркнули, что готовится ответ на атаки ВСУ дальнобойным оружием американского производства.

До этого депутаты всех пяти фракций Госдумы выразили единую позицию по поводу того, что применение баллистической ракеты средней дальности «Орешник» было оправданным шагом, который стал ответом на действия Запада, способствующего эскалации конфликта.

Ранее в Госдуме заявили, что 21 ноября назовут «Днем Орешника».