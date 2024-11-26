Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Команда Трампа рассматривает возможность организации переговоров с лидером КНДР

Reuters: команда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном

close
The Straits Times/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Команда победившего на выборах США Дональда Трампа взвешивает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках «нового дипломатического толчка». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, подобные усилия также могут снизить риски вооруженного конфликта.

Источники подчеркивают, что основная цель Трампа заключается в восстановлении базовых взаимодействий между Вашингтоном и Пхеньяном, но дальнейшие политические задачи и их точный график пока не установлены.

В публикации отмечается, что организация прямых переговоров с КНДР может перейти на второй план на фоне проблем с внешней политикой Вашингтона на Ближнем Востоке и на Украине.

24 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Трамп, вероятно, проведет встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В октябре 2024 года в рамках политики по территориальному размежеванию КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей. Министерство обороны КНДР путем подрыва полностью разорвало автомобильные и железные дороги протяженностью 60 метров в селе Камхо уезда Косон провинции Канвон и селе Тоннэ Пханмунского района города Кэсон соответственно. Отмечалось, что эти действия были предприняты по соображениям безопасности.

Ранее историк оценил возможность атаки КНДР на Южную Корею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами