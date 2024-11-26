Команда Трампа рассматривает возможность организации переговоров с лидером КНДР

Команда победившего на выборах США Дональда Трампа взвешивает возможность проведения прямых переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках «нового дипломатического толчка». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, подобные усилия также могут снизить риски вооруженного конфликта.

Источники подчеркивают, что основная цель Трампа заключается в восстановлении базовых взаимодействий между Вашингтоном и Пхеньяном, но дальнейшие политические задачи и их точный график пока не установлены.

В публикации отмечается, что организация прямых переговоров с КНДР может перейти на второй план на фоне проблем с внешней политикой Вашингтона на Ближнем Востоке и на Украине.

24 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Трамп, вероятно, проведет встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В октябре 2024 года в рамках политики по территориальному размежеванию КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей. Министерство обороны КНДР путем подрыва полностью разорвало автомобильные и железные дороги протяженностью 60 метров в селе Камхо уезда Косон провинции Канвон и селе Тоннэ Пханмунского района города Кэсон соответственно. Отмечалось, что эти действия были предприняты по соображениям безопасности.

Ранее историк оценил возможность атаки КНДР на Южную Корею.