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Историк оценил возможность атаки КНДР на Южную Корею

Историк Кошкин: США и Япония не защитят Южную Корею от ракет КНДР

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Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Профессор Института стран Востока, доктор исторических наук Анатолий Кошкин оценил возможность атаки КНДР на Южную Корею. Об этом сообщает kp.ru.

По мнению историка, Япония и США не спасут Республику Корея от ракет КНДР. Кошкин отметил, что Северная Корея достаточно давно разработала подробный план действий, и вряд ли Вашингтон или Токио помогут Сеулу их предотвратить.

15 октября сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что ее страна располагает доказательствами причастности Южной Кореи к полетам беспилотников в Пхеньяне.

До этого министерство иностранных дел КНДР сообщало, что в октябре южнокорейские дроны нарушили воздушное пространство страны, чтобы распространить политические листовки. В Сеуле заверили, что не отправляли дроны в КНДР, но допустили, что это могли сделать общественные организации или частные лица. В минобороны КНДР ответили, что для запуска таких беспилотников нужна взлетно-посадочная полоса, поэтому причастность гражданской компании не рассматривается.

13 октября Ким Ё Чжон заявила, что Южную Корею постигнет катастрофа, если республика не прекратит отправлять дроны в сторону Северной Кореи.

Ранее КНДР взорвала дороги, ведущие в Южную Корею.

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