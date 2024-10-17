КНДР разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей

В рамках политики по территориальному размежеванию КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей. Об этом сообщило северокорейское агентство ЦТАК.

По информации ЦТАК, министерство обороны КНДР путем подрыва полностью разорвало автомобильные и железные дороги протяженностью 60 метров в селе Камхо уезда Косон провинции Канвон и селе Тоннэ Пханмунского района города Кэсон соответственно.

Эти действия были предприняты по соображениям безопасности. Власти КНДР определяют Южную Корею как «абсолютно враждебное государство» и отмечают, что обстановка «доходит до грани непредсказуемой войны из-за серьезной военно-политической провокации враждебных сил».

«В результате данных мер коммуникационный путь между КНДР и РК разорван», — сообщает ЦТАК.

О том, что власти КНДР намерены подорвать ведущие в Южную Корею дороги стало известно 14 октября. Эти сведения оказались правдивы: подрыв случился днем позже.

15 октября сестра Ким Чен Ына обвинила Южную Корею в полетах беспилотников в Пхеньяне. По ее словам, причастные к провокациям «заплатят суровую цену».

Ранее историк оценил возможность атаки КНДР на Южную Корею.