В МИД России не исключили, что Трамп встретится с лидером КНДР

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, проведет встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в беседе с ТАСС.

«Трамп, который встречался с лидером КНДР в 2018–2019 годах, возможно, захочет повторить свой опыт», — отметил он и подчеркнул, что в политике «ничего нельзя исключать».

При этом возобновление диалога между Вашингтоном и Пхеньяном «на прежних условиях представляется проблематичным» в связи с геополитическими изменениями на Корейском полуострове, добавил Руденко.

В октябре 2024 года в рамках политики по территориальному размежеванию КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей. Министерство обороны КНДР путем подрыва полностью разорвало автомобильные и железные дороги протяженностью 60 метров в селе Камхо уезда Косон провинции Канвон и селе Тоннэ Пханмунского района города Кэсон соответственно. Отмечалось, что эти действия были предприняты по соображениям безопасности.

Власти КНДР определяют Южную Корею как «абсолютно враждебное государство» и отмечают, что обстановка «доходит до грани непредсказуемой войны из-за серьезной военно-политической провокации враждебных сил».

Ранее историк оценил возможность атаки КНДР на Южную Корею.