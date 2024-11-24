Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России не исключили, что Трамп встретится с лидером КНДР

Руденко сообщил, что Трамп может провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном

close
The Straits Times/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, проведет встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в беседе с ТАСС.

«Трамп, который встречался с лидером КНДР в 2018–2019 годах, возможно, захочет повторить свой опыт», — отметил он и подчеркнул, что в политике «ничего нельзя исключать».

При этом возобновление диалога между Вашингтоном и Пхеньяном «на прежних условиях представляется проблематичным» в связи с геополитическими изменениями на Корейском полуострове, добавил Руденко.

В октябре 2024 года в рамках политики по территориальному размежеванию КНДР полностью разорвала транспортное сообщение с Южной Кореей. Министерство обороны КНДР путем подрыва полностью разорвало автомобильные и железные дороги протяженностью 60 метров в селе Камхо уезда Косон провинции Канвон и селе Тоннэ Пханмунского района города Кэсон соответственно. Отмечалось, что эти действия были предприняты по соображениям безопасности.

Власти КНДР определяют Южную Корею как «абсолютно враждебное государство» и отмечают, что обстановка «доходит до грани непредсказуемой войны из-за серьезной военно-политической провокации враждебных сил».

Ранее историк оценил возможность атаки КНДР на Южную Корею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами