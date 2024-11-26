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США и G7 завершают процесс выделения $50 млрд Украине за счет замороженных активов РФ

Блинкен: США завершают процесс выделения помощи Киеву за счет активов РФ

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

США и союзники по Большой семерке (G7) завершают процесс выделения Украине $50 млрд за счет замороженных российских активов, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, средства были обеспечены за счет замороженных российских активов.

До этого еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Евросоюз намерен инвестировать 1 млрд евро в развитие военного производства на Украине.

Недавно в Совете ЕС заявили, что основным условием получения Киевом еврокредитов на €35 млрд под активы России является обязательство Украины передать ЕС право заниматься восстановлением ее военно-промышленного комплекса (ВПК) по окончании конфликта.

22 октября Европейский парламент поддержал предложение ЕК о выделении Украине кредита на сумму €35 млрд с погашением от доходов от замороженных российских активов. Решение должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что кредит будет доступен к концу 2024 года, выплаты пройдут до конца 2025 года.

Ранее Франция профинансировала ракеты для Украины из замороженных российских активов.

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