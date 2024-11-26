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Франция поставит Украине ракеты, профинансированные за счет доходов от российских активов

Лекорню: Франция поставит ракеты ВСУ за счет доходов от активов РФ

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В ближайшие недели Париж окажет Киеву военную помощь, в том числе и ракетами, профинансированными в основном за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на министра обороны Франции Себастьяна Лекорню сообщает РИА Новости.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав военных ведомств Польши, Британии, Франции, Италии и Германии, Лекорню заявил, что большая часть ракет, которые будут отправлены из Франции на Украину в ближайшие несколько недель, гаубицы Caesar, ракеты Mistral и Aster финансируются за счет доходов от замороженных активов России. По словам министра, это является дипломатической победой и победой для бюджета страны.

23 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил о праве Киева бить по российской территории французскими ракетами большой дальности.

В тот же день постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что власти Франции и Великобритании ответят за оказание помощи Украине в нанесении ракетных ударов по территории России.

Ранее в Госдуме напомнили Западу, что Россия способна себя защитить.

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