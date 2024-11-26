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Евросоюз вложит €1 млрд в развитие украинского ВПК

Евросоюз потратит €1 млрд на развитие военного производства на Украине

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Iryna Rybakova/AP

Евросоюз намерен инвестировать 1 млрд евро в развитие военного производства на Украине. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, пишет ТАСС.

Средства на эти цели будут взяты из замороженных российских активов.

«Из следующего транша [доходов от замороженных активов РФ] в 1,5 млрд евро Еврокомиссия предлагает выделить 1 млрд евро на военную промышленность Украины», — сказал Рейндерс.

Недавно в Совете ЕС заявили, что основным условием получения Киевом еврокредитов на €35 млрд под активы России является обязательство Украины передать ЕС право заниматься восстановлением ее военно-промышленного комплекса (ВПК) по окончании конфликта.

22 октября Европейский парламент поддержал предложение ЕК о выделении Украине кредита на сумму €35 млрд с погашением от доходов от замороженных российских активов. Решение должен утвердить Совет ЕС. Ожидается, что кредит будет доступен к концу 2024 года, выплаты пройдут до конца 2025 года.

Ранее в Кремле рассказали о проблемах с европейской помощью для Украины.

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