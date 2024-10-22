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Европарламент одобрил кредит Киеву под доходы от замороженных российских активов

Европарламент одобрил кредит Украине на €35 млрд под доходы от активов РФ

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РИА Новости

Европейский парламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении Украине кредита на сумму €35 млрд с погашением от доходов от замороженных российских активов. Это следует из проведенного голосования, передает ТАСС.

За проголосовали 518 евродепутатов, против высказались 56 парламентариев, еще 61 депутат воздержался.

Решение о кредите утвердит Совет ЕС. Кредит будет доступен к концу 2024 года, выплаты пройдут до конца 2025 года.

22 октября Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны «Большой семерки» (G7) объявят 25 октября о своих взносах в общий кредит Украине на $50 млрд, который будет погашен за счет замороженных российских активов.

19 октября газета Financial Times писала, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд (40%) в рамках кредита G7, который будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов.

Ранее Еврокомиссия оценила, сколько денег от партнеров нужно Украине в 2025 году.

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