Министр обороны Украины поедет в Южную Корею просить оружие

Делегация Украины во главе с министром обороны Рустемом Умеровым в среду прибудет в Южную Корею, где попросит предоставить ВСУ необходимое вооружение. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, украинская делегация намерена представить список необходимого оружия, который включает противовоздушные ракеты и артиллерийские установки.

По мнению опрошенных аналитиков, Сеул займет осторожную позицию в этом вопросе на фоне победы Дональда Трампа и неоднократных предостережений Москвы по поводу передачи Украине оружия. Южная Корея будет отслеживать военное сотрудничество России и КНДР, прежде чем принимать решение, говорится в тексте.

14 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Сеул готов вместе со своими союзниками нарастить военную помощь Украине, если КНДР будет участвовать в конфликте на стороне России. По его словам, отправка северокорейских военных представляет серьезную угрозу безопасности Корейскому полуострову, Европе, а также всему миру.

Ранее в МИД РФ пообещали ответить Южной Корее на поставку оружия Украине.