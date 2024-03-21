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Украинского экс-чиновника ВСУ задержали за коррупцию

ГБР Украины: экс-чиновника ВСУ задержали по делу о коррупции

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Бывший высокопоставленный чиновник Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержан по делу о коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) республики в официальном Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, сотрудники ГБР в кооперации с офисом генерального прокурора Украины произвели задержание за нелегальное обогащение бывшего начальника Центрального управления продовольственного обеспечения Командования сил логистики украинской армии.

В публикации уточняется, что бывший чиновник купил необоснованные активы на сумму почти в 58 млн гривен (около $1,5 млн.). Речь идет о машине, квартире в Киеве и 53 земельных участках в стране. Кроме того, контролируемые им предприятия приобрели склад и единый имущественный комплекс экспериментального протезно-ортопедического предприятия.

В начале февраля ГБР Украины предъявило обвинение в государственной измене бывшему командиру украинского спецподразделения милиции «Беркут», который позднее был избран членом Совета Федерации России от города Севастополя.

Ранее Генпрокуратура Украины предъявила заочные обвинения российскому актеру и депутату Дмитрию Певцову.

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