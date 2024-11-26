Риск коллапса украинской государственности возрастает из-за неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) справиться с многочисленными проблемами, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, «вранье и коррупция» происходят на всех уровнях», а национальной системной чертой в ВСУ является «культура вранья».

В качестве примеров коррупции Безуглая вспомнила скандал вокруг поставки некачественных мин, отход сил ВСУ под Покровском (Красноармейск), а также отправку медиков, техников и программистов в штурмовые подразделения.

13 ноября сообщалось, что экс-депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко подала заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой провести проверку деятельности нардепа Марьяны Безуглой на предмет возможной государственной измены и утечки государственной тайны.

Савченко утверждает, что действия Безуглой наносят удар по территориальной целостности и независимости Украины, что в свою очередь угрожает национальной, экономической и информационной безопасности страны, а также ее обороноспособности.

Ранее на Украине заявили об увеличении дезертирства в рядах ВСУ.