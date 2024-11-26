Администрация действующего президента США Джо Байдена вручает Дональду Трампу сценарий третьей мировой войны, разрешая Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по России. Об этом пишет бывший офицер морской пехоты США и американский дипломат Грант Ньюшем в материале для Asia Times.

Он задается вопросом, «о чем вообще думает администрация Байдена», проводя политику по Украине.

«Байден вручает Трампу сценарий третьей мировой войны, в то время как уходящие в отставку высокопоставленные чиновники отправляются в синекуру аналитических центров и на преподавательские должности в Лиге плюща», — пишет автор.

По его словам, «позднее разрешение» команды Байдена на удары вглубь России стало «ошеломляющим шагом», но бесполезным с военной точки зрения. Ньюшем считает, что окно возможностей для Украины закрылось, и решения администрации США этого не изменят. Дональду Трампу же придется «разгребать» наследие Джо Байдена, констатировал автор.

Как считает директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, команда уходящего президента США Джо Байдена может максимально обострить ситуацию в мире.

По его мнению, основная цель Байдена и его сторонников — затруднить команде Трампа потенциальные возможности для политического решения накопившихся проблем. Первый шаг на пути к этому уже был сделан, когда Вашингтон разрешил Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь территории России.

Ранее экс-сотрудник Пентагона раскрыл, как Байден вытащил Трампа из «украинской передряги».