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Меркель призналась, что немецкий Путина лучше, чем ее русский

Меркель призналась, что Путин говорит на немецком лучше, чем она на русском

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в своих мемуарах призналась, что президент РФ Владимир Путин лучше говорит на немецком языке, чем она — на русском. Об этом пишет ТАСС.

Меркель рассказала, как во время встречи с Путиным в Томске в апреле 2006 года даже не понадобилась помощь переводчиков, так как Путин хорошо говорил на немецком.

«За столом сидели только мы вдвоем и наши внешнеполитические советники. Переводчики были на всякий случай за соседним столом, но Путин говорил на немецком», — пишет экс-канцлер.

Меркель отметила, что ее знания русского «остались во временах ГДР».

Мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель под названием «Свобода. Воспоминания 1954-2021» поступили в продажу в Германии во вторник.

До этого Меркель рассказала в мемуарах о ключевых моментах своей политической карьеры и, в частности, об отношениях с Владимиром Путиным. Бывший канцлер Германии отметила, что ее всегда поражала уверенность российского лидера в своей правоте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Меркель объяснила важность контактов с Путиным.

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