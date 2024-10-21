Казахстан предложил изменения в соглашение ОДКБ

Министерство обороны Казахстана предлагает внести изменения в соглашение о статусе формирований Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает РИА Новости.

Изменения предполагают усовершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ.

Казахская сторона предлагает направлять формирования в другую страну только в случае угрозы или совершения вооруженного нападения в отношении одного или нескольких государств организации, а также для предотвращения кризисных ситуаций, ликвидации ЧС, оказания гуманитарной помощи, совместных учений и внезапных проверок.

В начале октября в Казахстане завершились учения Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство».

В учениях приняли участие военные Белоруссии, Кыргызстана, России и Таджикистана. Мероприятия прошли на полигоне «Берег». Руководил учениями командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Республики Казахстан генерал-майор Алмаз Джумакеев.

Ранее в ФСБ увидели след Запада в желании выхода Армении из ОДКБ.