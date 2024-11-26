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Экс-глава МИД Австрии будет преподавать в российском вузе

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль будет преподавать в рязанском университете

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Vadim Ghirda/AP

Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль будет преподавать в Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина (РГУ). Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Дмитрий Боков в своем Telegram-канале.

«Сегодня наш университет посетила Карин Кнайсль, австрийский государственный деятель, журналист и политик, экс-министр иностранных дел Австрии», — написал он.

Боков добавил, что руководству вуза удалось договориться с Кнайсль о преподавании в учебном заведении.

Экс-глава МИД рассказывала, что переехала в новый дом в Рязанской области, где проживает с кошками и утками. По ее мнению, жить в России спокойнее и безопаснее.

Недавно Кнайсль, выступая на XIII Петербургском международном газовом форуме, посоветовала молодежи сосредотачиваться не на карьере, а на занятии, которое позволит добиться профессиональной самореализации.

Ранее экс-глава МИД Австрии оценила российских женщин.

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