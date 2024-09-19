Экс-глава МИД Австрии рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в рамках четвертого Евразийского женского форума рассказала, что переехала в новый дом в Рязанской области, где проживает с кошками и утками. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками… Я уже переехала туда и живу там», — поделилась Кнайсль.

Она добавила, что рядом с населенным пунктом, где находится ее дом, есть продуктовый магазин и автобусная остановка, а в самой деревне проживают приятные люди.

Экс-министр полагает, что жить в России свободнее и безопаснее, нежели в странах Европы. По ее словам, здесь можно жить в безопасности и, например, не тревожась гулять ночью в парках Москвы, Санкт-Петербурга или Хабаровска, что является одной из фундаментальных основ свободы.

Кнайсль окончательно перебралась в РФ в марте 2024 года. Она уехала из Австрии после волны критики из-за ее связей с Россией.

Ранее экс-глава МИД Австрии сделала комплимент Путину.