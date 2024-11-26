Американист объяснил, зачем Трампу вводить пошлины на товары из Канады

Американист Малек Дудаков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал планы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. По словам эксперта, американский лидер хочет заставить эти страны активнее бороться с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией.

Политолог при этом допустил, что введение пошлин позволит Трампу решить еще одну задачу — а именно «устроить смену режима» в Канаде.

«В следующем году здесь должны состояться выборы, на которых нынешний премьер Джастин Трюдо и его Либеральная партия с высокой вероятностью проиграют. В этом случае к власти, скорее всего, придут консерваторы во главе с Пьером Пуальевром, которого называют «канадским Трампом», — напомнил Дудаков.

С ним республиканцу будет проще договориться о совместной борьбе с контрабандой опиоидов и нелегальной миграцией, заключил эксперт.

Накануне Трамп поговорил с премьер-министром Канады Трюдо о торговле и безопасности границ.

Незадолго до этого Трамп заявлял на своей странице в социальной сети Truth Social, что Соединенные Штаты из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков введут пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады. Политик подчеркнул, что тысячи человек попадают в США из Мексики и Канады, неся с собой преступность и наркотрафик невиданных ранее размеров.

Ранее Трамп пообещал увеличить на 10% экспортные пошлины на китайские товары.