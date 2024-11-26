Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американист объяснил, зачем Трампу вводить пошлины на товары из Канады

Политолог Дудаков: Трамп добивается смены власти в Канаде

close
Jonathan Ernst/Reuters

Американист Малек Дудаков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал планы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. По словам эксперта, американский лидер хочет заставить эти страны активнее бороться с контрабандой наркотиков и нелегальной миграцией.

Политолог при этом допустил, что введение пошлин позволит Трампу решить еще одну задачу — а именно «устроить смену режима» в Канаде.

«В следующем году здесь должны состояться выборы, на которых нынешний премьер Джастин Трюдо и его Либеральная партия с высокой вероятностью проиграют. В этом случае к власти, скорее всего, придут консерваторы во главе с Пьером Пуальевром, которого называют «канадским Трампом», — напомнил Дудаков.

С ним республиканцу будет проще договориться о совместной борьбе с контрабандой опиоидов и нелегальной миграцией, заключил эксперт.

Накануне Трамп поговорил с премьер-министром Канады Трюдо о торговле и безопасности границ.

Незадолго до этого Трамп заявлял на своей странице в социальной сети Truth Social, что Соединенные Штаты из-за нелегальной миграции и контрабанды наркотиков введут пошлины в 25% на все товары из Мексики и Канады. Политик подчеркнул, что тысячи человек попадают в США из Мексики и Канады, неся с собой преступность и наркотрафик невиданных ранее размеров.

Ранее Трамп пообещал увеличить на 10% экспортные пошлины на китайские товары.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами